В центре Ростова на улицах появились полноводные реки

Фото: Dоnday

Донскую столицу накрыл мощный дождь 10 октября, и к вечеру улицы превратились в полноводные реки.На Буденновском, Семашко и Соборном пройти было невозможно. Машины буквально плыли по улицам. Ливневки в центре города не справляются с потоком воды. Водители тоже пытаются справиться со стихией. Колеса машин полностью погружены в воду.Из-за непогоды в Ростове образовались пробки, общественный транспорт работает с перебоями. Многие ростовчане шли под дождем к остановкам и долго ждали автобусы, чтобы хоть как-то добраться домой.