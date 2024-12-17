В Ростовской области осудят мужчину, который застрелил 17-летнюю девушку

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Мужчина, который застрелил 17-летнюю девушку в Ростовской области, предстанет перед судом. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Шокирующая трагедия случилась в конце апреля 2024 года под Волгодонском. Двое молодых людей катались на машине в Цимлянском районе. Ребята остановились неподалеку от фермерского участка на окраине хутора Паршикова.Неожиданно к ним подъехала машина, из которой вышел странный мужчина. В порыве злости он достал огнестрельное оружие и выстрелил в ребят.От полученных травм 17-летняя девушка скончалась в больнице.По данным СУ СК по Ростовской области, в на 37-летнего жителя Цимлянского района завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».В прокуратуре Ростовской области уточнили, что данное уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.