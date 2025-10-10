Жители Ростова возмущены новостью о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Фото: Дондей

В администрации Ростова-на-Дону не исключают возможности повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Директор департамента транспорта Константин Лашенко объяснил это увеличением расходов на перевозки.DonDay провёл исследование среди жителей Ростова-на-Дону. Оказалось, что 89% горожан негативно воспринимают увеличение стоимости проезда. Большинство считает, что это не повысит качество работы общественного транспорта, а только увеличит финансовую нагрузку на бюджет. Лишь 3% опрошенных высказались в пользу повышения цен, полагая, что это положительно скажется на качестве услуг. Оставшиеся 8% респондентов владеют личным автотранспортом и не нуждаются в общественном.Стоимость проезда в автобусах составляет 39 рублей при расчёте наличными и 36 рублей - при оплате картой. В трамваях и троллейбусах цена фиксированная и составляет 34 рубля вне зависимости от способа оплаты.Вероятно, с нового года цены могут измениться. Оданко жители помнят, что сложная ситуация с общественным транспортом ухудшилась после предыдущего повышения цен в 2023 году.