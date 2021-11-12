В Ростовской области еще 654 человека заболели коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. О новых данных рассказали в правительстве донского региона.По состоянии на 14 ноября, за сутки опасный диагноз поставили 654 жителям. Большинство из новых заболевших - люди от 18 до 45 лет. Они составили почти 36% от общего числа новых инфицированных. Еще 33,8% - от 46 до 65 лет; 14,4% - от 66 до 79 лет; 5% - старше 80 лет. Пошло на спад заражение коронавирусом детьми. За последние сутки всего 11% из общего числа.Всего с начала пандемии опасную инфекцию диагностировали более чем 165 тысячам жителей Ростовской области. Около 90% уже победили заболевание.