На Дону наибольшее число новых заболевших коронавирусом составили люди от 46 до 65 лет

В Ростовской области по количеству новых заболевших коронавирусом лидируют люди от 46 до 65 лет.За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 309 случаев заражения COVID-19. Из них большую часть составили граждане от 46 до 65 лет - 131 человек (42,4%). Среди граждан от 18 до 45 лет врачи выявили 76 инфицированных (24,6%). Также коронавирусом заболели 78 пенсионеров в возрасте от 66 до 79 лет (25,2%). Инфекцию подхватили 15 пожилых дончан старше 80 лет, что составило 4,9% от общего числа зараженных. Меньше всего заболевших оказалось среди детей - девять несовершеннолетних, или 2,9% от всех новых больных коронавирусом.Всего за период пандемии коронавирус подтвердился у 31 867 дончан, из которых 884 не справились с опасной инфекцией. Большинство умерших составили люди старше 60 лет, страдавшие хроническими заболеваниями.