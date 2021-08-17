В Ростовской области зарегистрировали ещё 488 случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился у 488 человек разного возраста. О данных на 19 августа рассказали в правительстве донского региона.По данным за минувшие сутки, большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет. Также стали заболевать дети. Болезнь у них проходит в основном в лёгкой форме.Всего с начала пандемии опасный вирус выявили у 118 593 человек. Почти 90% из этого числа уже победили заболевание. Есть и те, кто до сих пор продолжает бороться с инфекцией. Ковидные госпитали переполнены, поэтому заболевшие лечатся дома.