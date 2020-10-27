Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону наибольшее число новых заболевших коронавирусом составили люди от 46 лет

На Дону наибольшее число новых заболевших коронавирусом составили люди от 46 лет
В Ростовской области по количеству новых заболевших коронавирусом лидируют люди старше 46 лет.

За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 312 случаев заражения COVID-19. Из них большую часть составили люди от 46 до 65 лет - 138 человек (44,2%). Среди молодежи от 18 до 45 лет врачи выявили 93 инфицированных (29,8%). Также коронавирусом заболели 63 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет (20,2%). Инфекцию подхватили 15 пожилых дончан старше 80 лет, что составило 4,8% от общего числа зараженных. Меньше всего заболевших оказалось среди детей - всего 3 несовершеннолетних, или 1% от всех новых больных коронавирусом.

Всего за период пандемии диагноз коронавирус подтвердился у 29995 дончан, из которых 805 - не справились с опасной инфекцией. Большинство умерших составили люди старше 60 лет, страдавшие хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.