На Дону наибольшее число новых заболевших коронавирусом составили люди от 46 лет

В Ростовской области по количеству новых заболевших коронавирусом лидируют люди старше 46 лет.За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 312 случаев заражения COVID-19. Из них большую часть составили люди от 46 до 65 лет - 138 человек (44,2%). Среди молодежи от 18 до 45 лет врачи выявили 93 инфицированных (29,8%). Также коронавирусом заболели 63 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет (20,2%). Инфекцию подхватили 15 пожилых дончан старше 80 лет, что составило 4,8% от общего числа зараженных. Меньше всего заболевших оказалось среди детей - всего 3 несовершеннолетних, или 1% от всех новых больных коронавирусом.Всего за период пандемии диагноз коронавирус подтвердился у 29995 дончан, из которых 805 - не справились с опасной инфекцией. Большинство умерших составили люди старше 60 лет, страдавшие хроническими заболеваниями.