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В Ростовской области еще 332 человека заразились коронавирусом

В Ростовской области еще 332 человека заразились коронавирусом
Количество заболевших COVID-19 в Ростовской области достигло почти 40,5 тысяч. Актуальная информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф 1 декабря.

По состоянию на первый день зимы коронавирус выявили у 40339 дончан. В настоящее время по числу болеющих жителей Ростовская область занимает восьмое место по стране.

При этом по количеству зараженных за все время пандемии донской регион остается на шестой позиции, а по смертности - четвертое. Лишь за последние сутки жертвами COVID-19 стали 25 человек - очередной рекорд в Ростовской области. Всего опасная инфекция унесла жизни 1351 человека.

Как сообщал Rostov.ru, в связи с пандемией в донском регионе ужесточили ограничительные меры. Так, с 1 декабря прекратили работу ледовые катки в торгово-развлекательных центрах. На отдельных ледовых площадках дончане смогут покататься при условии наличия зоны площадью 10 квадратных метров на каждого человека. Кроме того, запрещено использование пиротехники, а общественные мероприятия с большим количеством людей нельзя проводить с 22 до 7 часов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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