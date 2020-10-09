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В Ростовской области за сутки выявили 277 заболевших коронавирусом

В Ростовской области за сутки выявили 277 заболевших коронавирусом
В донском регионе свыше 25 тысяч жителей заболели коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 13 октября в Ростовской области COVID-19 диагностировали у 25 175 человек. Из них 277 заболели за минувшие сутки - очередной рекорд по количеству зараженных в день.

Кроме того, за последние 24 часа от опасного вируса скончались еще девять человек. Всего за период пандемии жертвами инфекции стали 605 дончан.

В связи с непрекращающимся ростом зараженных коронавирусом власти Ростова ужесточили прежние ограничительные меры относительно кинотеатров, театров, музеев, а также кафе, ресторанов и ночных клубов. Последние закроют совсем, а кафе и рестораны начнут закрываться раньше обычного - в 22 часа.

Также с 14 октября работодатели отправят на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет. Это связано с тем, что такая возрастная категория дончан входит в зону риска.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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