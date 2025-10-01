Донскую птицефабрику оштрафовали на 750 тысяч за окорочка с сальмонеллой

Фото: Нейросеть

В Ростовской области птицефабрика была подвергнута штрафу в размере 750 тысяч рублей из-за выявления сальмонеллы в куриных окорочках. Эти данные были предоставлены из реестра Арбитражного суда региона.В данном случае речь идет о компании ООО «Ростовский Бройлер». Отметим, что в 2024 году в продукции этого предприятия был обнаружен ветеринарный препарат, что создало угрозу для здоровья потребителей, и также выявлены нарушения в работе фабрики. В ту пору штраф составил 350 тысяч рублей.На этот раз инспекторы обнаружили наличие ржавых металлических конструкций, которые могли попасть в продукцию, а также угрозу загрязнения опасной микрофлорой и другие нарушения санитарных норм.Особую опасность для потребителей представляли окорочка с хребтом из партии, изготовленной 27 февраля 2025 года, в которых эксперты установили наличие сальмонеллы — бактерии, способной вызвать серьезные заболевания, включая высокую температуру, рвоту и диарею, особенно у детей и пожилых людей.Суд признал компанию ООО «Ростовский Бройлер» виновной по статье, касающейся технических регламентов, и назначил ей штраф в размере 750 тысяч рублей.