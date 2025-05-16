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В Ростовской области в импортной партии хризантем обнаружили опасного паразита

В Ростовской области в импортной партии хризантем обнаружили опасного паразита

В Ростовской области в импортной партии хризантем обнаружили опасного паразита — цветочный трипс. Об этом сообщили представители регионального управления Россельхознадзора. Зараженными оказались свыше 8 тысяч цветков из всей партии.

После проведенной проверки был составлен акт карантинного фитосанитарного контроля, который послужил основанием для запрета реализации данной партии цветов. Собственнику зараженной продукции предложено несколько альтернатив: проведение обеззараживания, утилизация зараженного товара или его отправка обратно поставщику, как сообщили в ведомстве.

Западный цветочный трипс представляет серьезную угрозу для растений, поскольку является разносчиком многочисленных вирусных болезней. Этот вредитель способен наносить ущерб более чем 300 видам разнообразных растений, принадлежащих к различным ботаническим группам. Наиболее уязвимы к его воздействию хризантемы, розы, герберы, цинерарии, гипсофилы и огурцы.

Трипсы питаются соком растений, находящимся в листьях и бутонах, и размещают яйца внутри тканей листьев. Эти насекомые, высасывая соки из растения, приводят к его истощению, в результате чего оно увядает, а его стебель подвергается деформации. Всего за несколько недель колония трипсов может полностью уничтожить растение.
Фото: соцсети
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