Карантин из-за цветочного трипса ввели в Ростовской области

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В Неклиновском районе Ростовской области на участке земли площадью 28,8 гектара введен карантин из-за обнаружения западного цветочного трипса. Информация об этом размещена на официальном портале Россельхознадзора.Причиной установления фитосанитарного режима стало обнаружение очага этого опасного вредителя. Западный цветочный трипс представляет собой серьезную опасность для аграрного сектора, так как является переносчиком множества вирусных заболеваний и поражает более 300 видов растений, относящихся к различным семействам. Наиболее уязвимы к нему хризантемы, розы, герберы, цинерарии, гипсофилы и огурцы.Трипсы питаются соком из листьев и цветков, а также откладывают свои яйца внутри листовой ткани. Эти насекомые, высасывая соки, приводят к ослаблению растений, вызывая их увядание и деформацию стеблей. Большое скопление трипсов способно полностью уничтожить растение за несколько недель.Стоит подчеркнуть, что в период действия фитосанитарного карантина перевозка растений (ввоз и вывоз) возможна при наличии лабораторных заключений, подтверждающих отсутствие вредителей и заболеваний.