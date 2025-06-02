На Дону в партии импортных гвоздик нашли цветочный трипс

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В партии импортных гвоздик, поступившей в Ростовскую область, был обнаружен опасный вредитель. При проверке груза, прибывшего из Эквадора в Батайск и насчитывающего 14 тысяч цветов, был выявлен цветочный трипс.По информации, предоставленной региональным управлением Россельхознадзора, на территории склада временного хранения в Батайске в партии гвоздик (14 тысяч единиц) был обнаружен карантинный объект – западный цветочный трипс. Отмечается, что данные цветы не соответствовали установленным стандартам для реализации.После проведения инспекции владельцу груза предложили несколько вариантов действий: обеззараживание, уничтожение зараженной продукции или возврат товара поставщику. Владелец остановил свой выбор на обеззараживании. После успешного завершения процедуры предпринимателю было выдано разрешение на реализацию цветов.Следует отметить, что западный цветочный трипс представляет собой серьезную опасность. Этот вредитель несет угрозу для растений, являясь переносчиком различных вирусных заболеваний. Он поражает более 300 видов растений, принадлежащих к различным семействам. Особенно уязвимы хризантемы, розы, герберы, цинерарии, гипсофилы и огурцы.Ранее в связи с обнаружением цветочного трипса карантин был введен на территории площадью более 1,4 гектара в Аксайском районе.