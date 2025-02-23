В Ростовской области 25.05.2025 поженятся 148 пар влюбленных
В Ростовской области 25 февраля 2025 года 148 пар решат связать себя узами брака. Об этом сообщает Donday со ссылкой на Управление ЗАГСа.
Ожидается, что наибольшее количество пар, вступающих в брак, будет в Ростове — 54 пары и в Шахтах — 11 пар. В других городах области зарегистрируют брак 28 пар, а в районах — 66.
Согласно нумерологии, дата 25 февраля 2025 года обладает особой энергетикой, способной как способствовать успеху и удаче, так и создавать неожиданные сложности.