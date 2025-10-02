В жутком ДТП под «Тачанкой» в Ростове погиб 22-летний пассажир

Фото: Госавтоинспекция РО

Под Ростовом-на-Дону произошла страшная авария, в результате которой погиб молодой человек в возрасте двадцати двух лет. Об этом сообщили в региональном отделении Госавтоинспекции.Вечером 1 октября на трассе, на подъезде к южной части донской столицы, случилась дорожная трагедия. Неподалеку от памятника "Тачанка" водитель автомобиля «ВАЗ-2110», которому было 22 года, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего рядом транспортного средства. Легковушка на большой скорости врезалась в трактор, за рулем которого находился 56-летний мужчина.В результате этого столкновения водитель ВАЗа получил незначительные повреждения. Его 22-летний товарищ скончался на месте происшествия, а еще один пассажир, восемнадцати лет, был срочно доставлен в больницу.