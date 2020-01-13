На Дону в «красивую» дату февраля брак зарегистрируют 130 пар



В Ростовской области более сотни пар влюблённых собираются зарегистрировать брак в «красивую» дату февраля.



Несмотря на будний день, «красивая» дата выпадает на четверг, число желающих пожениться достаточно большое. По информации донского управления ЗАГС, всего подано 130 заявлений. Больше всего регистраций 20 февраля 2020 года запланировано в Ростове и Батайске, пишет DonDay.ru.



Не повлиял на желание влюбленных и наступивший високосный год. В управлении ЗАГС сообщили, что в последнее время количество желающих пожениться стремительно растет. При этом стоит отметить, что год Крысы считается благополучным для создания семьи, а месяц февраль символизирует единство пары.