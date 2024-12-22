Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в последнюю красивую дату уходящего года 24.12.2024 поженятся 137 пар

В Ростовской области в последнюю красивую дату уходящего года 24.12.2024 поженятся 137 пар
В Ростовской области в последнюю красивую дату уходящего года 24.12.2024 поженятся 137 пар. Об этом DonDay сообщили в региональном Управлении ЗАГСа.

В Ростове оказалось наибольшее количество пар, решивших связать себя узами брака в этот день - 77 свадеб. В Шахтах гораздо меньше — 10, в Волгодонске — 8, а в Новошахтинске — 7 пар.

В 2024 году было много красивых дат, которые пользовались популярностью среди молодоженов. Более тысячи пар решили связать себя узами брака в эти особенные дни.

Не обязательно ждать идеальной даты, чтобы пожениться или отметить какое-либо событие. Однако многие пары находят особую романтику в красивой или особенной дате, которая запомнится надолго.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.