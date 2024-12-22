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В Ростовской области в последнюю красивую дату уходящего года 24.12.2024 поженятся 137 пар. Об этом DonDay сообщили в региональном Управлении ЗАГСа.В Ростове оказалось наибольшее количество пар, решивших связать себя узами брака в этот день - 77 свадеб. В Шахтах гораздо меньше — 10, в Волгодонске — 8, а в Новошахтинске — 7 пар.В 2024 году было много красивых дат, которые пользовались популярностью среди молодоженов. Более тысячи пар решили связать себя узами брака в эти особенные дни.Не обязательно ждать идеальной даты, чтобы пожениться или отметить какое-либо событие. Однако многие пары находят особую романтику в красивой или особенной дате, которая запомнится надолго.