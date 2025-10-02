Новости
В ночь на 2 октября в небе над Ростовской областью отразили атаку семи БПЛА

В ночь на 2 октября в небе над Ростовской областью отразили атаку семи БПЛА

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО отразили атаку семи беспилотников в воздушном пространстве Ростовской области. Данные сведения были обнародованы Министерством обороны Российской Федерации.

В ночь на второе октября силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на разные области Российской Федерации.

Следует подчеркнуть, что отражение атаки БПЛА в Ростовской области произошло в четырех районах: Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском.
Фото: Donday
