В ночь на 2 октября в небе над Ростовской областью отразили атаку семи БПЛА
В течение прошедшей ночи российские средства ПВО отразили атаку семи беспилотников в воздушном пространстве Ростовской области. Данные сведения были обнародованы Министерством обороны Российской Федерации.
В ночь на второе октября силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на разные области Российской Федерации.
Следует подчеркнуть, что отражение атаки БПЛА в Ростовской области произошло в четырех районах: Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском.