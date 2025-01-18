Фото: DonDay

В Ростовской области в знаковый день — 25.01.2025 – обменяются кольцами 244 пары. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.Наибольшее количество желающих вступить в брак приходится на столицу региона, где ожидают регистрации 119 пар, в городах области — 73 пары, а также в сельских районах — 52 пары.Важно отметить, что это первая значимая дата в 2025 году. Необычная числовая комбинация может служить для молодых символом счастливой семейной жизни.