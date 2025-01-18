Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в знаковый день — 25.01.2025 – обменяются кольцами 244 пары

В Ростовской области в знаковый день — 25.01.2025 – обменяются кольцами 244 пары
В Ростовской области в знаковый день — 25.01.2025 – обменяются кольцами 244 пары. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.

Наибольшее количество желающих вступить в брак приходится на столицу региона, где ожидают регистрации 119 пар, в городах области — 73 пары, а также в сельских районах — 52 пары.

Важно отметить, что это первая значимая дата в 2025 году. Необычная числовая комбинация может служить для молодых символом счастливой семейной жизни.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.