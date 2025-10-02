В Ростове близкие уже третий месяц ведут поиски пропавшего 31-летнего мужчины

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону уже третий месяц ведутся активные поисковые мероприятия в связи с исчезновением 31-летнего Александра Дорошенко при невыясненных обстоятельствах. С 19 июля отсутствует информация о местопребывании Александра.В указанный день он вышел из дома, и его нынешнее положение не установлено. Родные забили тревогу после того, как он перестал отвечать на звонки и не вернулся. Они обратились за помощью в розыске к добровольцам и представителям правопорядка.Рост Александра - примерно 170 сантиметров, комплекция средняя. Он шатен, у него темно-карие глаза. К сожалению, нет точных данных о том, во что был одет пропавший в день его исчезновения.Если вы узнаете человека на фотографии, убедительно просим вас сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по номеру телефона горячей линии: 8-800-700-54-52.