Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове близкие уже третий месяц ведут поиски пропавшего 31-летнего мужчины

В Ростове близкие уже третий месяц ведут поиски пропавшего 31-летнего мужчины

В Ростове-на-Дону уже третий месяц ведутся активные поисковые мероприятия в связи с исчезновением 31-летнего Александра Дорошенко при невыясненных обстоятельствах. С 19 июля отсутствует информация о местопребывании Александра.

В указанный день он вышел из дома, и его нынешнее положение не установлено. Родные забили тревогу после того, как он перестал отвечать на звонки и не вернулся. Они обратились за помощью в розыске к добровольцам и представителям правопорядка.

Рост Александра - примерно 170 сантиметров, комплекция средняя. Он шатен, у него темно-карие глаза. К сожалению, нет точных данных о том, во что был одет пропавший в день его исчезновения.

Если вы узнаете человека на фотографии, убедительно просим вас сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по номеру телефона горячей линии: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.