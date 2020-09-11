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В Ростове зафиксировали наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки

В Ростове зафиксировали наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки
В Ростове зафиксировали наибольшее число новых заболевших коронавирусом. По состоянию на 13 сентября в городе насчитывают 79 инфицированных.

По информации регионального правительства, в Новочеркасске выявили 10 новых инфицированных, в Аксайском районе - девять, а Семикаракорском - восемь. Единичные случаи заражения в Зерноградском, Кашарском, Мясниковском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Сальском районах.

За последние 24 часа COVID-19 был обнаружен у 162 человек. В области насчитывают 2 959 активных носителей коронавируса.

Фото: Денис Демков.

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