Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов стал лидером по числу новых инфицированных COVID-19

Ростов стал лидером по числу новых инфицированных COVID-19
Лидером по количеству новых инфицированных вирусом COVID-19 стал Ростов-на-Дону. За сутки в городе зафиксировал 89 заразившихся. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В регионе коронавирус за прошедшие 24 часа подхватили 155 человек. Из них восемь являются жителями Батайска. По семь заболевших выявлено в Шахтах и Мартыновском районе, шесть – в Тацинском районе, по трое – в Пролетарском, Ремонтненском, Волгодонском, Семикаракорском районах. Инфекцию также зафиксировали у двоих человек из Егорлыксокго, Орловского, Дубовского, Багаевского, Кагальницкого, Усть-Донецкого и Тарасовского районов. Кроме того, по одному инфицированному проживают в Октябрьском, Шолоховском, Сальском, Мясниковском, Заветинском, Зерноградском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском и Белокалитвинском районах, а также в Гукове, Новочеркасске и Таганроге.

Всего на территории Ростовской области COVID-19 выявили у 17 785 человек. Умерли от опасного вируса 373 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.