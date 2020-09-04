Ростов стал лидером по числу новых инфицированных COVID-19

Лидером по количеству новых инфицированных вирусом COVID-19 стал Ростов-на-Дону. За сутки в городе зафиксировал 89 заразившихся. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.В регионе коронавирус за прошедшие 24 часа подхватили 155 человек. Из них восемь являются жителями Батайска. По семь заболевших выявлено в Шахтах и Мартыновском районе, шесть – в Тацинском районе, по трое – в Пролетарском, Ремонтненском, Волгодонском, Семикаракорском районах. Инфекцию также зафиксировали у двоих человек из Егорлыксокго, Орловского, Дубовского, Багаевского, Кагальницкого, Усть-Донецкого и Тарасовского районов. Кроме того, по одному инфицированному проживают в Октябрьском, Шолоховском, Сальском, Мясниковском, Заветинском, Зерноградском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском и Белокалитвинском районах, а также в Гукове, Новочеркасске и Таганроге.Всего на территории Ростовской области COVID-19 выявили у 17 785 человек. Умерли от опасного вируса 373 пациента.