Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 25 городах и районах Дона

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 25 городах и районах Дона
В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 353 человек. Такой высокий прирост заболевших обусловлен вспышкой заболевания в психоневрологическом интернате Сальского района.

За сутки в Сальском районе выявлено 248 инфицированных. Остальные 105 пациентов зарегистрированы в 25 городах и районах области.

В Ростове выявлено 33 новых случая заболевания. В Донецке число заразившихся увеличилось на 10 человек. В Кашарском районе стало больше на восемь пациентов.

В Белокалитвинском районе диагноз подтверждён у семи человек. В Шахтах и Константиновском районе - по шесть новых случаев, в Таганроге - пять.

В Красносулинском и Мясниковском районах - по четыре новых инфицированных, в Азовском и Семикаракорском районах – по три.

В Новошахтинске, Мартыновском, Советском районах число заболевших увеличилось на два человека.

По одному новому случаю зарегистрировано в Целинском, Чертковском, Багаевском, Усть-Донецком, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Орловском районах, а также в Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Новочеркасске.

В общей сложности инфицированные COVID-19 зарегистрированы в 54 из 55 муниципалитетов Ростовской области. До сих пор ни одного случая заболевания не выявлено в Родионово-Несветайском районе.

Напомним, что, по данным Роспотребнадзора на 23 мая, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом достигло 3 417 человек.

Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составил 1,7.

Теги: коронавирус в Ростове распространение коронавируса коэффициент распространения коронавируса COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.