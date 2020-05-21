Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 25 городах и районах Дона
В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 353 человек. Такой высокий прирост заболевших обусловлен вспышкой заболевания в психоневрологическом интернате Сальского района.
За сутки в Сальском районе выявлено 248 инфицированных. Остальные 105 пациентов зарегистрированы в 25 городах и районах области.
В Ростове выявлено 33 новых случая заболевания. В Донецке число заразившихся увеличилось на 10 человек. В Кашарском районе стало больше на восемь пациентов.
В Белокалитвинском районе диагноз подтверждён у семи человек. В Шахтах и Константиновском районе - по шесть новых случаев, в Таганроге - пять.
В Красносулинском и Мясниковском районах - по четыре новых инфицированных, в Азовском и Семикаракорском районах – по три.
В Новошахтинске, Мартыновском, Советском районах число заболевших увеличилось на два человека.
По одному новому случаю зарегистрировано в Целинском, Чертковском, Багаевском, Усть-Донецком, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Орловском районах, а также в Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Новочеркасске.
В общей сложности инфицированные COVID-19 зарегистрированы в 54 из 55 муниципалитетов Ростовской области. До сих пор ни одного случая заболевания не выявлено в Родионово-Несветайском районе.
Напомним, что, по данным Роспотребнадзора на 23 мая, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом достигло 3 417 человек.
Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составил 1,7.