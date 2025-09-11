Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове выплатили компенсации 432 жителям пострадавших домов от атаки дронов

В Ростове выплатили компенсации 432 жителям пострадавших домов от атаки дронов

В Ростове продолжается ремонт жилых домов, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов 14 августа. Единовременные компенсации за ущерб уже получили 432 жителя.

Согласно данным городской комиссии, от атак были повреждены около 3 тысяч квартир в 30 многоэтажках. Крупнейший урон нанесён дому на Лермонтовской улице, где частично разрушены крыша, стена и парапет.

На сегодня восстановлено почти 700 стекол, свыше 200 оконных рам и 50 балконов. Работы по остеклению продолжаются ещё в 72 квартирах.

Для дома на Лермонтовской разработан отдельный ремонтный план, включающий восстановление кровли, конструктивных элементов здания и парапета. Все работы планируется завершить к октябрю.

Напомним, атака БПЛА 14 августа повредила 30 домов в разных районах Ростова: на Лермонтовской, Тельмана, Красноармейской, Филимоновской улицах, переулках Газетном и Семашко, Ворошиловском проспекте, в районе Города Волос, а также шесть частных домов.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.