В Ростове выплатили компенсации 432 жителям пострадавших домов от атаки дронов

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове продолжается ремонт жилых домов, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов 14 августа. Единовременные компенсации за ущерб уже получили 432 жителя.Согласно данным городской комиссии, от атак были повреждены около 3 тысяч квартир в 30 многоэтажках. Крупнейший урон нанесён дому на Лермонтовской улице, где частично разрушены крыша, стена и парапет.На сегодня восстановлено почти 700 стекол, свыше 200 оконных рам и 50 балконов. Работы по остеклению продолжаются ещё в 72 квартирах.Для дома на Лермонтовской разработан отдельный ремонтный план, включающий восстановление кровли, конструктивных элементов здания и парапета. Все работы планируется завершить к октябрю.Напомним, атака БПЛА 14 августа повредила 30 домов в разных районах Ростова: на Лермонтовской, Тельмана, Красноармейской, Филимоновской улицах, переулках Газетном и Семашко, Ворошиловском проспекте, в районе Города Волос, а также шесть частных домов.