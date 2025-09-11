Юрий Слюсарь проверил ход восстановления домов, пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

- У нас работает 11 строительных компаний. Большое им спасибо, что все оперативно откликнулись и помогают, - сообщил Юрий Слюсарь.

- По всем нюансам будем решать. Есть определённый порядок по выплатам, есть обстоятельства, которые нужно учитывать. Буду лично контролировать. Слава богу, что никто не пострадал, все живы и здоровы — это самое главное, — обратился к жителям Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство Ростовской области

Юрий Слюсарь проверил ход восстановления домов в Ростове, пострадавших от атаки БПЛА 14 августа. Врио губернатора приехал во двор многоэтажек по улице Лермонтовской, пообщался с жильцами и заслушал доклады о ходе работ 11 сентября.Муниципальная комиссия зафиксировалил, что в результате августовского теракта повреждения в донской столице получили почти три тысячи квартир в 30 домах. Больше других пострадала жилая многоэтажка на Лермонтовской. В ней были частично разрушены кровля со стенами и парапет.Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что на сегодня силами пришедших на помощь ростовских строительных организаций восстановлено почти 700 стекол и более 200 рам, 50 балконов. Осталось восстановить остекление ещё в 72 квартирах. В части квартир собственники провели работы самостоятельно.По пострадавшей на Лермонтовской многоэтажке разработан отдельный план. Предстоит отремонтировать кровлю, восстановить конструктив здания и переложить часть парапета. Фонд капремонта займется этим.Местные жители поинтересовались у врио губернатора сроками восстановления дома и лифтов. По информации городских властей, все восстановительные работы планируют хавершить в октябре.Александр Скрябин также уточнил, что муниципалитет продолжает прием заявлений на единовременную выплату в связи с ЧС. Уже 432 жильца получили ее. Готовится также выплата компенсации за частичную утрату предметов первой необходимости.В результате атаки беспилотника 14 августа были повреждено 30 домов на улицах Лермонтовской, Тельмана, Красноармейской, Филимоновской, переулках Газетном и Семашко, проспекте Ворошиловском, улице Греческого Города Волос, а также шесть частных домов. Тогда Юрий Слюсарь оперативно выехал на место ЧС и поручил увеличить число специалистов для обследования повреждений.