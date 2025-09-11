Юрий Слюсарь проверил ход восстановления домов, пострадавших от атаки БПЛА в Ростове
Юрий Слюсарь проверил ход восстановления домов в Ростове, пострадавших от атаки БПЛА 14 августа. Врио губернатора приехал во двор многоэтажек по улице Лермонтовской, пообщался с жильцами и заслушал доклады о ходе работ 11 сентября.
Муниципальная комиссия зафиксировалил, что в результате августовского теракта повреждения в донской столице получили почти три тысячи квартир в 30 домах. Больше других пострадала жилая многоэтажка на Лермонтовской. В ней были частично разрушены кровля со стенами и парапет.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что на сегодня силами пришедших на помощь ростовских строительных организаций восстановлено почти 700 стекол и более 200 рам, 50 балконов. Осталось восстановить остекление ещё в 72 квартирах. В части квартир собственники провели работы самостоятельно.
По пострадавшей на Лермонтовской многоэтажке разработан отдельный план. Предстоит отремонтировать кровлю, восстановить конструктив здания и переложить часть парапета. Фонд капремонта займется этим.
Местные жители поинтересовались у врио губернатора сроками восстановления дома и лифтов. По информации городских властей, все восстановительные работы планируют хавершить в октябре.
Александр Скрябин также уточнил, что муниципалитет продолжает прием заявлений на единовременную выплату в связи с ЧС. Уже 432 жильца получили ее. Готовится также выплата компенсации за частичную утрату предметов первой необходимости.
В результате атаки беспилотника 14 августа были повреждено 30 домов на улицах Лермонтовской, Тельмана, Красноармейской, Филимоновской, переулках Газетном и Семашко, проспекте Ворошиловском, улице Греческого Города Волос, а также шесть частных домов. Тогда Юрий Слюсарь оперативно выехал на место ЧС и поручил увеличить число специалистов для обследования повреждений.