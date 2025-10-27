Новости
В Шахтах бывший депутат осужден за мошенничество

В городе Шахты бывшего депутата Шахтинской городской думы Андрея Ермакова признали виновным. Его обвинили по статье «Мошенничество при получении выплат». Приговор вступил в силу 8 октября.

Заседание состоялось 22 сентября. Ему избрана мера пресечения в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на один год. Суд также обязал Ермакова не менять место жительства без уведомления контролирующих органов.

Андрей Ермаков является членом партии «Единая Россия». Ранее он был депутатом седьмого созыва от избирательного округа № 22.
Фото: СоцСети
