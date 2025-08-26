Новости
В Ростове продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА в двух районах

В Ростове продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА в двух районах города. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин.

Инциденты в Кировском и Октябрьском районах произошли практически в одну неделю, 8 и 14 августа. Тогда дрон влетел в жилой комплекс на Левобережной и многоэтажку на Лермонтовской. К счастью, обошлось без погибших. Однако был зафиксирован значительный ущерб имущества. Сейчас идут работы по устранению последствий.

Как отметил глава города, фасад здания и окна в жилом комплексе на ул. Левобережной восстановлены. Продолжается работа по обработке заявлений на предоставление компенсации и выплат жителям.

В Октябрьском районе идут работы по замене поврежденных окон. 30 владельцев квартир решили отказаться от замены и планируют выполнить работы своими силами. Также продолжается работа по сбору пакетов документов для осуществления выплат.

- Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все последствия происшествия и не будут выплачены компенсации всем ростовчанам, подавшим заявления, - добавил Скрябин.
Фото: Юрий Слюсарь
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.