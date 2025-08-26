Фото: Юрий Слюсарь

В Ростове продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА в двух районах города. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин.Инциденты в Кировском и Октябрьском районах произошли практически в одну неделю, 8 и 14 августа. Тогда дрон влетел в жилой комплекс на Левобережной и многоэтажку на Лермонтовской. К счастью, обошлось без погибших. Однако был зафиксирован значительный ущерб имущества. Сейчас идут работы по устранению последствий.Как отметил глава города, фасад здания и окна в жилом комплексе на ул. Левобережной восстановлены. Продолжается работа по обработке заявлений на предоставление компенсации и выплат жителям.В Октябрьском районе идут работы по замене поврежденных окон. 30 владельцев квартир решили отказаться от замены и планируют выполнить работы своими силами. Также продолжается работа по сбору пакетов документов для осуществления выплат.- Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все последствия происшествия и не будут выплачены компенсации всем ростовчанам, подавшим заявления, - добавил Скрябин.