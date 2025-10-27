Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростова-на-Дону начали готовиться к Новому году уже в октябре

Жители Ростова-на-Дону начали готовиться к Новому году уже в октябре
Жители Ростова-на-Дону начали готовиться к Новому году уже в октябре. Читатели поделились фотографиями праздничных украшений, которые появились в магазинах за два месяца до праздника.

На фотографии можно увидеть, что ёлочные игрушки и другие новогодние аксессуары уже можно приобрести. В некоторых местах даже доступна для покупки ёлка.

Традиционно подготовка к новогодним праздникам начинается в начале декабря. Но есть и те, кто предпочитает делать закупки заранее.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.