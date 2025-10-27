Фото: Ростов ру

Жители Ростова-на-Дону начали готовиться к Новому году уже в октябре. Читатели поделились фотографиями праздничных украшений, которые появились в магазинах за два месяца до праздника.На фотографии можно увидеть, что ёлочные игрушки и другие новогодние аксессуары уже можно приобрести. В некоторых местах даже доступна для покупки ёлка.Традиционно подготовка к новогодним праздникам начинается в начале декабря. Но есть и те, кто предпочитает делать закупки заранее.