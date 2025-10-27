Телеграм-канал Алексея Логвиненко заблокировали после его задержания

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Телеграм-канал Алексея Логвиненко пропал после его задержания. Это обнаружили ростовчане 27 октября, когда зашли на его страницу.В телеграм-канале размещали не только отчетные материалы, но и посты об отоплении, отключении электроснабжения и о других ЧП. Когда экс-главу администрации задержали, его канал в «Телеграме» стал недоступен.Открыт для просмотра только резервный канал, где всего семь подписчиков. Посты там не публиковались несколько лет. Открыты страницы и в других мессенджерах. В последний раз экс-глава был в сети неделю назад.Напомним, силовики нагрянули к бывшему чиновнику 24 октября. По версии следствия, в 2020 году экс-глава привлек кредит коммерческого банка вопреки законодательству. В результате бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.В настоящее время Алексей Логвиненко находится в СИЗО.