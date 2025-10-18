В школе Ростовской области произошла потасовка между учениками

Фото: нейросеть

На территории образовательного учреждения Ростовской области произошла массовая потасовка, в которой пострадали два подростка. Событие случилось в селе Средний Егорлык, расположенном в Целинском районе.Школьники прибыли в учебное заведение для участия в турнире. Между школьниками вспыхнул спор, быстро переросший в драку.В итоге, двое учащихся получили телесные повреждения.Как уточнили в региональном ГУ МВД, в ближайшую больницу были доставлены двое юных участников соревнований, приехавших в данное село. Им предоставлена вся требуемая медицинская помощь.