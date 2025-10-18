Новости
В школе Ростовской области произошла потасовка между учениками

На территории образовательного учреждения Ростовской области произошла массовая потасовка, в которой пострадали два подростка. Событие случилось в селе Средний Егорлык, расположенном в Целинском районе.

Школьники прибыли в учебное заведение для участия в турнире. Между школьниками вспыхнул спор, быстро переросший в драку.

В итоге, двое учащихся получили телесные повреждения.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, в ближайшую больницу были доставлены двое юных участников соревнований, приехавших в данное село. Им предоставлена вся требуемая медицинская помощь.
Фото: нейросеть
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.