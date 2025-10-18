Новости
В Ростове-на-Дону на скорости автомобиль врезался в здание

В Ростове-на-Дону на скорости автомобиль врезался в здание. Инцидент зафиксировали очевидцы, опубликовав фото в соцсетях.

Авария произошла на улице Днепропетровской 18 октября. На кадрах видно, что машина пробила ограждение, при этом обломки и элементы конструкции разбросало вокруг на значительное расстояние.

Согласно информации, предоставленной областной автоинспекцией, водитель не пострадал.

Теперь собственникам пострадавшего строения предстоит восстанавливать разрушенное ограждение.
Фото: Соцсети
