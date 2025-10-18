В Ростове-на-Дону на скорости автомобиль врезался в здание
В Ростове-на-Дону на скорости автомобиль врезался в здание. Инцидент зафиксировали очевидцы, опубликовав фото в соцсетях.
Авария произошла на улице Днепропетровской 18 октября. На кадрах видно, что машина пробила ограждение, при этом обломки и элементы конструкции разбросало вокруг на значительное расстояние.
Согласно информации, предоставленной областной автоинспекцией, водитель не пострадал.
Теперь собственникам пострадавшего строения предстоит восстанавливать разрушенное ограждение.