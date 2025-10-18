Новости
Вечером 18 октября жители Ростова-на-Дону столкнулись с проблемами со связью
Вечером 18 октября жители Ростова-на-Дону столкнулись с проблемами со связью. Пользователи сообщают о перебоях в работе сети.

Особенно много жалоб поступает от абонентов Мегафона. Они отмечают отсутствие возможности совершать звонки и отправлять текстовые сообщения. Доступ в интернет также отсутствует.

Причины произошедшего пока не установлены. Предположительно, это может быть связано с ранее объявленной угрозой атаки беспилотников.
Фото: DonDay
