На ж/д станции в Ростовской области в локомотиве мужчина забил кулаками до смерти товарища

Фото: Западном межрегиональном СУТ СК РФ

В Азовском районе Ростовской области произошла трагедия: на железнодорожной станции в локомотиве один мужчина нанес смертельные травмы своему собутыльнику. Происшествие случилось 18 октября.По данным следствия, подозреваемый и жертва совместно употребляли спиртное в служебном помещении, предназначенном для локомотивной бригады. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, переросшая в агрессию. 41-летний мужчина атаковал своего 48-летнего приятеля, нанося удары руками.Агрессор бил по жизненно важным органам, что привело к летальному исходу. 48-летний мужчина скончался на месте преступления от полученных повреждений.Правоохранительные органы задержали подозреваемого.Как сообщили в Западном межрегиональном СУТ СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В настоящее время решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения.