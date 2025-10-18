В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка 30-летней давности\

Фото: Скрин с видео.

В Ростовской области нашли предполагаемого убийцу маленькой девочки, который совершил преступление больше 30 лет назад. В поселке Каменоломни 2 августа 1994 года в квартире случился пожар. Когда его тушили, обнаружили тело восьмилетней девочки. В ходе расследования выяснилось, что она была изнасилована и убита. Преступник изнасиловал девочку, поджег квартиру, чтобы скрыть следы, и убежал через окно. Сразу после этого его не смогли поймать.Больше 30 лет шли поиски, и в итоге преступника нашли благодаря ДНК. В региональном СК сказали, что проверили базу данных и нашли человека, у которого совпадает ДНК с тем, кто оставил следы на месте преступления. Это 51-летний мужчина из города Шахты, который уже сидел в тюрьме за разные преступления, включая сексуальное насилие.Этот мужчина представлялся работником коммунальных служб и незаконно проникал в чужие дома, где воровал и совершал насильственные действия.Когда его поймали, он подробно рассказал о том, что произошло в тот день, как будто это было вчера. Интересно, что во дворе его дома стояла машина такси. Возможно, он подрабатывал таксистом и возил людей, в том числе мам с детьми и подростков.Теперь ему предъявлены обвинения, и он находится под арестом.