В результате пожара в многоэтажка Ростова пострадала 43-летняя женщина

В Ростове-на-Дону в результате возгорания в многоквартирном доме пострадала жительница. Инцидент произошел 18 октября на улице Таганрогская.

Из квартиры, расположенной на девятом этаже дома под номером 118, повалил дым. Жильцы почувствовали резкий запах дыма и вызвали бригаду пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 43-летнюю женщину из горящего жилища. Ей незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь.

-Пожар был локализован на участке площадью 10 квадратных метров, - проинформировали в пресс-службе областного управления МЧС.
Фото: Соцсети
