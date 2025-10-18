В результате пожара в многоэтажка Ростова пострадала 43-летняя женщина

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону в результате возгорания в многоквартирном доме пострадала жительница. Инцидент произошел 18 октября на улице Таганрогская.Из квартиры, расположенной на девятом этаже дома под номером 118, повалил дым. Жильцы почувствовали резкий запах дыма и вызвали бригаду пожарных.Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 43-летнюю женщину из горящего жилища. Ей незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь.-Пожар был локализован на участке площадью 10 квадратных метров, - проинформировали в пресс-службе областного управления МЧС.