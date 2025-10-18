Новости
Без вести пропавшего пенсионера нашли мертвым в Ростовской области

В Ростовской области трагически завершились поиски пропавшего пенсионера. Виктор Помогаев числился пропавшим без вести с 9 октября.

Пожилой человек, живший в городе Шахты, в тот день ушел из дома, и его местонахождение оставалось неизвестным. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью в правоохранительные органы. Впоследствии к розыску присоединились добровольцы.

Через неделю поисков он был найден мертвым. Обстоятельства и причины его смерти не разглашаются.
Фото: Лиза Алерт
