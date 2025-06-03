Больше миллиарда рублей потратят на ремонт дороги из Шахт в Цимлянск

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области на ремонт 19-километровой трассы из Шахт в Цимлянск потратят более миллиарда рублей. Тендер на ремонт участка с 8-го по 27-й километр объявили на сайте госзакупок.На работы выделили почти 1,4 миллиарда рублей. Их разделят на два этапа. На первый этап потратят около 680 миллионов, на второй — около 695 миллионов рублей. Стоимость ремонта одного метра дороги составит почти 73 тысячи рублей. Деньги возьмут из областного бюджета.Заказчиком выступает Минтранс Ростовской области. Подрядчик должен завершить все работы до конца октября 2026 года.После ремонта на трассе появятся мост, ограждения, новая разметка, камеры видеонаблюдения и освещение. Победителя тендера назовут 16 июня.