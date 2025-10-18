В Ростовской области силами ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата

Фото: DonDay

В Ростовской области силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом информирует Министерство обороны РФ.Уничтожение дронов произошло 18 октября в промежутке между 21:00 и 23:00 силами дежурных расчетов ПВО. В общей сложности над российскими регионами было обнаружено 20 БПЛА.Ранее в донском региона объявляли о беспилотной опасности. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц и зайти в закрытые помещения.