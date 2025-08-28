В Ростове на реконструкцию ливневых канализаций потратят 28 миллионов рублей

Фото: Дондей

В Ростове на реконструкцию ливневой канализации потратят 28 миллионов рублей. Информация о проекте масштабной реконструкции ливневок появилась на сайте госзакупок.Заказчиком выступает дирекция по строительству транспортной инфраструктуры. Подрядчик должен разработать проект, определить этапы работ, места и задачи. Реконструкцию планируют завершить до конца 2027 года.Победителя тендера выберут 8 сентября 2025 года. С ним заключат контракт на 27,9 миллиона рублей. Деньги выделят из городского бюджета.Проблема с ливневой канализацией в Ростове очень острая. Это не только создает неудобства, но и угрожает жизни людей. Во время сильных дождей город быстро затапливает.В 2023 году 80-летняя учительница Лидия Радченко погибла во время ливня. Она шла домой с работы, когда мощный поток воды сбил её с ног и унес в открытый коллектор. Там она захлебнулась.В 2016 году в другом сильном ливне погиб подросток. Девочку унесло под машину, и она не смогла выбраться.