В Таганрогском заливе рыбак едва не утонул в холодной воде, выпав из лодки

В Таганрогском заливе мужчина выпал из резиновой лодки, когда рыбачил. Происшествие случилось 16 октября в Таганроге, сообщили в региональном МЧС.

Он уплыл далеко от берега, чтобы ловить рыбу. В какой-то момент он сильно наклонился к краю лодки, и она перевернулась. Залезть обратно на лодку он уже не смог и начал тонуть в холодной воде.

Хорошо, что рядом оказались спасатели. Они вытащили 60-летнего мужчину из воды и передали его врачам.
Фото: ГУ МЧС по РО.
