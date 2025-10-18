В Таганрогском заливе рыбак едва не утонул в холодной воде, выпав из лодки

Фото: ГУ МЧС по РО.

В Таганрогском заливе мужчина выпал из резиновой лодки, когда рыбачил. Происшествие случилось 16 октября в Таганроге, сообщили в региональном МЧС.Он уплыл далеко от берега, чтобы ловить рыбу. В какой-то момент он сильно наклонился к краю лодки, и она перевернулась. Залезть обратно на лодку он уже не смог и начал тонуть в холодной воде.Хорошо, что рядом оказались спасатели. Они вытащили 60-летнего мужчину из воды и передали его врачам.