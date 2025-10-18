Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане требуют отменить оплату за "ржавую" воду, текущую из кранов

Ростовчане требуют отменить оплату за "ржавую" воду, текущую из кранов
С 15 октября в донской столице начался отопительный сезон, но вместе с долгожданным теплом жители центральных районов и западной части города столкнулись с проблемой: из кранов потекла вода различных оттенков, варьирующихся от бледно-желтого до насыщенного ржаво-коричневого.

Многочисленные жалобы на качество водоснабжения были направлены в адрес жилищно-коммунальных служб. Представители коммунальных предприятий объяснили причину происходящего.

Согласно информации, предоставленной департаментом, подобная ситуация будет наблюдаться в течение нескольких дней. Однако местные жители продолжают фиксировать и отправлять фотографии аномальной жидкости, поступающей из кранов. Граждане выражают возмущение и требуют отменить оплату за воду в этот период.

"Сегодня вода стала немного чище, но вчера из крана текла такая же грязная субстанция, как и на ваших фото! Я поддерживаю идею отмены оплаты за такую воду, которой даже страшно спускать в туалете," - поделилась одна из местных жительниц.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.