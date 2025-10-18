Ростовчане требуют отменить оплату за "ржавую" воду, текущую из кранов

Фото: соцсети

С 15 октября в донской столице начался отопительный сезон, но вместе с долгожданным теплом жители центральных районов и западной части города столкнулись с проблемой: из кранов потекла вода различных оттенков, варьирующихся от бледно-желтого до насыщенного ржаво-коричневого.Многочисленные жалобы на качество водоснабжения были направлены в адрес жилищно-коммунальных служб. Представители коммунальных предприятий объяснили причину происходящего.Согласно информации, предоставленной департаментом, подобная ситуация будет наблюдаться в течение нескольких дней. Однако местные жители продолжают фиксировать и отправлять фотографии аномальной жидкости, поступающей из кранов. Граждане выражают возмущение и требуют отменить оплату за воду в этот период."Сегодня вода стала немного чище, но вчера из крана текла такая же грязная субстанция, как и на ваших фото! Я поддерживаю идею отмены оплаты за такую воду, которой даже страшно спускать в туалете," - поделилась одна из местных жительниц.