В небе над Ростовской областью пролетели две ярких кометы
В небе над Ростовской областью пролетели две ярких кометы. Их запечатлел фотограф Николай Викулов и поделился яркими кадрами в социальных сетях.
Комета Леммона была видна в небе в Азовском и Кагальницком районах. Яркий космический объект возвращается в Солнечную систему приблизительно раз в тысячелетие.
Наблюдать комету можно с середины октября и ориентировочно до 2 ноября.
Комета C/2025 R2 SWAN, хотя и классифицируется как непериодическая, ранее бывала во внутренних областях Солнечной системы, что благоприятно сказывается на её перспективах успешного завершения текущего прохода.
Оптимальное время для наблюдения после заката на западно-юго-западном горизонте – до начала ноября.