Фото: Николай Викулов

В небе над Ростовской областью пролетели две ярких кометы. Их запечатлел фотограф Николай Викулов и поделился яркими кадрами в социальных сетях.Комета Леммона была видна в небе в Азовском и Кагальницком районах. Яркий космический объект возвращается в Солнечную систему приблизительно раз в тысячелетие.Наблюдать комету можно с середины октября и ориентировочно до 2 ноября.Комета C/2025 R2 SWAN, хотя и классифицируется как непериодическая, ранее бывала во внутренних областях Солнечной системы, что благоприятно сказывается на её перспективах успешного завершения текущего прохода.Оптимальное время для наблюдения после заката на западно-юго-западном горизонте – до начала ноября.