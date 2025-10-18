Новости
В небе над Ростовской областью пролетели две ярких кометы

В небе над Ростовской областью пролетели две ярких кометы. Их запечатлел фотограф Николай Викулов и поделился яркими кадрами в социальных сетях.

Комета Леммона была видна в небе в Азовском и Кагальницком районах. Яркий космический объект возвращается в Солнечную систему приблизительно раз в тысячелетие.

Наблюдать комету можно с середины октября и ориентировочно до 2 ноября.

Комета C/2025 R2 SWAN, хотя и классифицируется как непериодическая, ранее бывала во внутренних областях Солнечной системы, что благоприятно сказывается на её перспективах успешного завершения текущего прохода.

Оптимальное время для наблюдения после заката на западно-юго-западном горизонте – до начала ноября.
Фото: Николай Викулов
