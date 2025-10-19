Водитель грузовика врезался в дерево в Ростовской области

Фото: УГИБДД РО

В Ростовской области произошла авария, в которой грузовой автомобиль врезался в дерево. Инцидент произошел 18 октября неподалеку от хутора Хрящевского в Константиновском районе.Согласно предварительным данным, 66-летний мужчина, находившийся за рулем грузовика «Мерседес», потерял контроль над транспортным средством. В результате машина выехала за пределы дороги и совершила столкновение с деревом."Предположительно, причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать приступ, случившийся у водителя большегруза", - сообщили в региональном УГИБДД.Пострадавший водитель был доставлен в медицинское учреждение.