Водитель грузовика врезался в дерево в Ростовской области

В Ростовской области произошла авария, в которой грузовой автомобиль врезался в дерево. Инцидент произошел 18 октября неподалеку от хутора Хрящевского в Константиновском районе.

Согласно предварительным данным, 66-летний мужчина, находившийся за рулем грузовика «Мерседес», потерял контроль над транспортным средством. В результате машина выехала за пределы дороги и совершила столкновение с деревом.

"Предположительно, причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать приступ, случившийся у водителя большегруза", - сообщили в региональном УГИБДД.

Пострадавший водитель был доставлен в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД РО
