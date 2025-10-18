В Ростовской области три человека погибли из-за водителей без прав

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области за один вечер произошло два страшных ДТП, в которых погибли три человека. Оба происшествия случились 17 и 18 октября.На трассе под Новошахтинском 18-летний парень без прав ехал на машине «Тойота Камри». Он не остановился на красный свет и врезался в «Ладу Приору», за рулем которой был 26-летний водитель. После этого «Лада Приора» столкнулась с другой машиной, «ВАЗ-2111». Водитель «Приоры» погиб на месте.На другой трассе, «Элиста – Зимовники», 19-летний парень без прав ехал на «Ладе Приоре» и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «ДАФ», который вез прицеп. После удара обе машины загорелись. Водитель и пассажир «Приоры» погибли на месте, сообщает полиция региона.