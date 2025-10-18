Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области три человека погибли из-за водителей без прав

В Ростовской области три человека погибли из-за водителей без прав
В Ростовской области за один вечер произошло два страшных ДТП, в которых погибли три человека. Оба происшествия случились 17 и 18 октября.

На трассе под Новошахтинском 18-летний парень без прав ехал на машине «Тойота Камри». Он не остановился на красный свет и врезался в «Ладу Приору», за рулем которой был 26-летний водитель. После этого «Лада Приора» столкнулась с другой машиной, «ВАЗ-2111». Водитель «Приоры» погиб на месте.

На другой трассе, «Элиста – Зимовники», 19-летний парень без прав ехал на «Ладе Приоре» и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «ДАФ», который вез прицеп. После удара обе машины загорелись. Водитель и пассажир «Приоры» погибли на месте, сообщает полиция региона.
Фото: ГАИ РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.