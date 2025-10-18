Новости
В Ростовской области за сутки спасли четверых человек в семи ДТП

Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС по Ростовской области, за 17 октября были зафиксированы следующие инциденты.

В течение суток подразделения спасателей ликвидировали 7 возгораний техногенного характера и 2 ландшафтных пожара. Помимо этого, зарегистрировано 7 аварий на дорогах, в результате которых удалось спасти 4 пострадавших.

В общей сложности для реагирования на чрезвычайные ситуации были задействованы 116 сотрудников и 29 единиц специальной техники.
Фото: ГУ МЧС РО
