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В Семикаракорском следственном отделе назначили нового руководителя

В Семикаракорском следственном отделе назначили нового руководителя
Новым руководителем Семикаракорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области стал 32-летний Денис Семенцов. Об этом 11 марта сообщили в СУ СКР по донскому региону.

Денис Семенцов получил высшее юридическое образование в 2010 году. Через два года начал службу на должности старшего следователя следственного отдела по городу Волгодонску, а спустя еще пару лет стал следователем и старшим следователем по Первомайскому району Ростова-на-Дону.

До назначения новый руководитель Семикаракорского следственного отдела три года работал замруководителя следственного отдела по городу Шахты.

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