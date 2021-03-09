В Семикаракорском следственном отделе назначили нового руководителя

Новым руководителем Семикаракорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области стал 32-летний Денис Семенцов. Об этом 11 марта сообщили в СУ СКР по донскому региону.Денис Семенцов получил высшее юридическое образование в 2010 году. Через два года начал службу на должности старшего следователя следственного отдела по городу Волгодонску, а спустя еще пару лет стал следователем и старшим следователем по Первомайскому району Ростова-на-Дону.До назначения новый руководитель Семикаракорского следственного отдела три года работал замруководителя следственного отдела по городу Шахты.