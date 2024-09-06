На сохранение «Доходного дома наследников В. Р. Максимова» в Ростове выделят 1,3 млн рублей

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На консервацию «Доходного дома наследников В. Р. Максимова» в Ростове выделили 1,3 млн рублей. Подрядчику нужно выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия до 16 декабря 2024 года.Дом построили более 100 лет назад (в 1899 году). Инициаторами строительства стали два богатых купца, которые занимались торговлей. Здание расположено по адресу: улица Московская, 72.В советское время в доме размещались магазины и кабинеты врачей, адвокатов, инженеров. В нем жил доктор Гурари Фабиан Натанович, известный врач, который лечил кожные и внутренние заболевания с помощью рентгеновских лучей.Проходя мимо этого здания, многие люди говорят, что чувствуют особую атмосферу. Фасад здания украшен лепниной и балконными террасами. Внутри много лепнины, а также есть два парадных входа.К концу 2024 года фасад доходного дома в Ростове восстановят в прежнем великолепии за счет городского бюджета.