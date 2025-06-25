Капремонт доходного дома Лащ в Ростове одобрила Госэкспертиза

Фото: Яндекс Карты

Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта доходного дома Лащ в Ростове. Официальное заключение появилось на сайте Единого государственного реестра заключений 23 июня.Проект предусматривает укрепление грунтов основания фундаментов и несущих конструкций здания.Доходный дом Лащ расположен на улице Пушкинской, 75. Постройка начала XX века принадлежала Александру Лащу.По данным из открытых источников, самые дорогие квартиры в доме выходили окнами на Пушкинскую улицу, а менее престижные — во внутренний двор. Сегодня это многоквартирный дом с четырьмя этажами и мансардой. Фасад здания украшен элементами готики.Здание признано объектом культурного наследия.