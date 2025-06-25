Капремонт доходного дома Лащ в Ростове одобрила Госэкспертиза
Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта доходного дома Лащ в Ростове. Официальное заключение появилось на сайте Единого государственного реестра заключений 23 июня.
Проект предусматривает укрепление грунтов основания фундаментов и несущих конструкций здания.
Доходный дом Лащ расположен на улице Пушкинской, 75. Постройка начала XX века принадлежала Александру Лащу.
По данным из открытых источников, самые дорогие квартиры в доме выходили окнами на Пушкинскую улицу, а менее престижные — во внутренний двор. Сегодня это многоквартирный дом с четырьмя этажами и мансардой. Фасад здания украшен элементами готики.
Здание признано объектом культурного наследия.