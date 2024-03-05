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В Ростове три старинных здания получили статус объектов культурного наследия. Информацию об этом опубликовали на портале правовой информации Ростовской области.В перечень вошел «Дом книги», который находится на Большой Садовой, 41. Здание построили в 1951 году. Фасад его оформлен с использованием классицистических форм.Кроме того, два старинных здания повысили статус ОКН до регионального значения. Это относится к «Доходному дому П. А. Белых», который построили в 1914 году. Здание находится в переулке Университетском, 107/176. В 2020 году оно было признано аварийным. Там располагается 26 помещений, из которых 19 - жилые.Также статус повысили дому, который расположен в переулке Доломановском, 29 (литеры А, А1). «Дом А. З. Блюма» построен в 1914 году. Он имеет необычную планировку. Восточная фасадная часть дома одноэтажная, а западная имеет два этажа с чердаком. Общая площадь дома - примерно 500 квадратных метров. В прошлом веке особняком владел купец Абрам-Залкин Вельвелиович Блюм. Он переехал в Ростов в 1881 году и занялся винокурным промыслом. В 1905 году мужчина открыл завод по производству смазочных материалов, которыми обеспечивал донской регион.На территориях, имеющих статус ОКН, запрещается капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, если они не касаются сохранения объекта культурного наследия.