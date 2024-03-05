В Ростове три старинных здания получили статус объектов культурного наследия
В Ростове три старинных здания получили статус объектов культурного наследия. Информацию об этом опубликовали на портале правовой информации Ростовской области.
В перечень вошел «Дом книги», который находится на Большой Садовой, 41. Здание построили в 1951 году. Фасад его оформлен с использованием классицистических форм.
Кроме того, два старинных здания повысили статус ОКН до регионального значения. Это относится к «Доходному дому П. А. Белых», который построили в 1914 году. Здание находится в переулке Университетском, 107/176. В 2020 году оно было признано аварийным. Там располагается 26 помещений, из которых 19 - жилые.
Также статус повысили дому, который расположен в переулке Доломановском, 29 (литеры А, А1). «Дом А. З. Блюма» построен в 1914 году. Он имеет необычную планировку. Восточная фасадная часть дома одноэтажная, а западная имеет два этажа с чердаком. Общая площадь дома - примерно 500 квадратных метров. В прошлом веке особняком владел купец Абрам-Залкин Вельвелиович Блюм. Он переехал в Ростов в 1881 году и занялся винокурным промыслом. В 1905 году мужчина открыл завод по производству смазочных материалов, которыми обеспечивал донской регион.
На территориях, имеющих статус ОКН, запрещается капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, если они не касаются сохранения объекта культурного наследия.