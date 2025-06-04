Фото: ДонДей

В Ростове на Буденновском отремонтировали "умную" остановку, заменив разбитые стёкла. Местные жители поделились кадрами.В феврале этого года на остановке, расположенной по адресу: Буденновский проспект, 30, неизвестные разбили стеклопакеты. Тогда ещё временно исполняющий обязанности главы города Александр Скрябин обратил внимание на инцидент и сообщил, что повреждения будут устранены. Однако он не уточнил сроки проведения работ.Только спустя несколько месяцев были установлены новые стекла.Стоит отметить, что в ближайшие пять лет планируется установка ещё 450 остановок на улицах города.